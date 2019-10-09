"Батьки бояться!" На Волині школярі відмовилися від навчання

У селі Осівці на Волині батьки не пустили дітей в стару аварійну школу, бо місцеві чиновники обіцяли, що діти з 1 вересня 2019 року перейдуть у нову будівлю навчального закладу.

Осівецька школа розмістилася в кількох хатинках, деяким з яких майже сто років. Вчитися тут небезпечно, обурюються батьки. Нову будівлю школи споруджують уже три роки і вона вже майже готова, навідміну від документів, йдеться в сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Вже другий тиждень на уроках сидить максимум один учень з класу. Усього в школі – 235 вихованців. Аби розмістити усіх, діти вчаться у дві зміни. Уроки чергують з обідами. Пустити в нове приміщення учнів можуть лише, коли розрахуються з підрядником, який закінчив усі роботи.

"Коштів немає, які мали бути виділені для того, щоб завершити будівництво даного об'єкта. За інформацією, яка у мене є, – це 22 мільйони", – розповів начальник відділу освіти Камінь-Каширської райдержадміністрації Віктор Пась.

За ці гроші мають не лише розрахуватися з будівельниками, а й докупити меблі та устаткування. Коли це відбудеться конкретно, чиновники не говорять.

Нова будівля школи Скріншот

Стара Осівецька школа Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, батьки школярів на Херсонщині збунтувалися проти якісної освіти.

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