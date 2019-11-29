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"П'ятки цілуй!" У Харкові п'яні школярки зняли на відео знущання над подругою

14т
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У Харкові на Олексіївці п'яні школярки побили дівчину і зняли знущання на відео.

Відповідний відеозапис опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654". На кадрах видно, як одна з хуліганок б'є руками й ногами ровесницю (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

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Нападниці звинувачували потерпілу в крадіжці. Під час побиття вони запитували жертву, чи вона буде і далі красти.

У Харкові п'яні школярки зняли на відео знущання над подругою

У Харкові п'яні школярки зняли на відео знущання над подругою

Неповнолітні вимагали від дівчинки вибачень і змушували "стати на коліна і цілувати п'ятки". Після інциденту організаторка побиття повідомила про бійку в Instagram і закликала підписників подивитися відео.

Як пише "УНН", поліцією проводиться перевірка. Встановлюються всі обставини та особи, причетні до побиття школярки у Шевченківському районі Харкова. Наразі слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові дівчина і хлопець посеред вулиці влаштували жорстоку бійку.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Харків
Теги
конфлікт в школі побили дівчинку побили школярку бійка видео
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Слободянюк Елена
Слободянюк Елена
Угу, в СИЗО тебя поддержат кулачками, шлюха глупая! Себе и девушке жизнь сломала
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
по ходу этим мололетним сучкам не доходит,что их будут пресовать
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