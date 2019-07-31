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"П'ять мільйонів – або підірву гранату": в Росії школяр висунув ультиматум рятувальникам

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В Уфі (Російська Федереція) 12-річний школяр зателефонував в республіканські екстрені служби і вимагав 5 мільйонів рублів, погрожуючи підірвати гранату.

До школяра приїхали поліцейські. Він пояснив, що хотів просто пожартувати. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах республіки, пишуть РІА Новини.

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Інцидентом займаються правоохоронні органи. На батьків школяра складено протокол за ст. 5.35 КоАП ("Невиконання обов'язків по утриманню та вихованню неповнолітнього").

Хлопчика поставлять на профілактичний облік. Офіційний коментар стосовно інциденту правоохоронці поки що не дали.

Граната

Граната

Life.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі подробиці інциденту, де київського школяра оштрафовано за бійку. Також школярі підірвали мережу ідеєю пранка над вчителькою.

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Місце
Росія Уфа
Тег
Новини Росії
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