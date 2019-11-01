Пужало, черканя, блюварня: опубліковано сленг українських школярів

Українка Оксана Данилевська у своїй монографії “Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси” розповіла, яким сленгом спілкуються сучасні школярі та педагоги.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Інституту мовознавства імені O.O.Потебні НАН України. Зазначається, що сленг засвідчує, що підліток прагне вивільнитися з-під влади "дорослої мови" і сформувати свою, яка виражала б його власну картину світу, власні цінності.

Сленг українських школярів Facebook Інститут мовознавства імені O.O.Потебні НАН України

"Те, що школярі підходять до мови творчо, вселяє надію, що, ставши дорослими, вони так само створюватимуть нові слова. А отже, наша мова житиме", – йдеться в повідомленні.

Ось деякі сленгові слова, які Данилевська записала з вуст учнів:

школа : божевільня, тюрма, каторга, вулик, мурашник, академія, блюварня, дурдом, пекло, пенхауз, хата;

учителька української мови : українка, укрмова, мовознавка, мовенія, мовничка, козачка;

учителька англійської мови : англійка, англішка, іноземка, енгліш, міс Гаднерка;

учителька зарубіжної літератури : зарубайка, зарубійка, зарлітичка, зарубка, зарубана;

учителька математики : математичка, матьоха, косинус;

учителька/учитель фізкультури : фізкультурниця, фізкультуричка, фізра, фізвих, фізручка, тарзан, бігунець;

домашнє завдання : домашка, домаха, доманя, домуня, хомворк, завдик;

контрольна робота : контролка, контроха, контрошка, контра;

шпаргалки : шпаки, шпори, фішки, гармошки, черкані, занички.

щоденник : щоденка, пужало, щодик, книга жалоб, гроб;

погана оцінка : поганка, біда, прокуратор, бліна, колик, ворона, пара, капець, хвіст;

перерва : реклама, рекламна пауза, свобода, рай, пауза, відбій, кайф, нове життя, райська насолода, монастирські дзвони, перекур;

канікули: вихідні, кайф, воля, шара, передих, отпуск, лафа, балдьож, дні миру, на Канари.

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