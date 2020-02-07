Психологи назвали найкращу мотивацію для школярів у навчанні

Психологи зі США заявили, що найкраще мотивує дітей навчатися похвала, а не сварки та покарання.

Фахівці три роки спостерігали за більш ніж 2500 учнями від 5 до 12 років. У половині з досліджених класів школярам розповідали про їхні соціальні навички та винагороджували, якщо вони їх використовували. У решті шкіл вчителі користувались звичайними методами виховання дітей, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Educational Psychology.

Вчені помітили, що чим більше вчителі хвалять дитину, тим краще вона йде з ними на контакт та концентрується на навчанні. Похвала надихала учнів працювати краще, особливо тих, кому навчання давалося складніше.

"На жаль, попередні дослідження показали, що вчителі схильні карати учнів за неслухняність частіше, ніж хвалити за належну поведінку. Похвала – це форма зворотного зв’язку з учителями, і учні мають потребу в ній", – розповів автор дослідження Пол Калдарелла.

Психологи назвали найкращу мотивацію для школярів у навчання Газета "После уроков"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені показали мозок дитини під час читання книги та гри на планшеті.

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