Психолог рекомендує: топ-5 фільмів про вчителів, які варто подивитись

Фільми про педагогів розповідають про те, як особистість учителя формує і впливає на дітей.

Як пише Освіта Нова, ці люди лікують дитячі душі, відкривають дитячі серця, змінюють долі. Тому психолог Анна Покровська радить переглянути декілька фільмів про педагогів, які не залишать нікого байдужим.

Фільм "Хористи" розповідає про повоєнний французький інтернат для складних підлітків та найдобрішого у світі вчителя музики месьє Матьє. Педагог сам шукає відповіді на життєві питання, і, коли він починає по-іншому дивитися на своїх учнів, пробує розбудити в них все прекрасне, що закладено людською природою, прищеплює їм любов до музики, любов до життя, то відбуваються справжні чудеса.

Хористи Moviestape

Індійська кінокартина "Зірочки на землі" про дитинство, про те, як сприймає світ маленький хлопчик, до того ж обдарований фантастичним образним мисленням. Але дорослі та однолітки бачать лише один бік його незвичайності: дислексію (нездатність сприймати графічні символи у правильному порядку).

Зірочки на землі Keeno.Tv

У фільмі "Біллі Еліот" розповідається про хлопчика Біллі, який знайомиться з учителем танців, який прищеплює йому любов до балету. Кінокартина ламає стереотипи про мужність і відвагу, про чоловічі сльози і почуття.

Біллі Еліот Lumiere. Журнал о кино

Фільм "Перед класом" не може залишити нікого байдужим. Розповідається про те, як учень із синдромом Туретта (досить рідкісний розлад, що характеризується різкими рухами) спершу захотів, а тоді став учителем. Фільм показує наскільки суспільство нетерпиме до таких людей. І в той же час, як материнська підтримка є головним провідником хлопчика через всі складні випробування в дитячому колективі і в шкільній атмосфері.

Перед класом Вокруг ТВ

У картині "Чудо" покроково показуються методи роботи вчителів з дітьми, їх підготовка до зустрічі з особливою дитиною, їхнє ставлення і розмови на тему звитяги, честі, вчинків. Головний герой Оггі – звичайний 12-річний хлопчик, але є одна зовнішня риса, яка його зводить у ранг "інший". Це його обличчя.

Чудо YouTube

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано 6 фільмів про школу мрії, яка вчить вчитися.

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