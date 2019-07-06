Психолог радить: топ-10 фільмів, які можна подивитися разом з дітьми

Психолог Лінда Джонс Руфер склала список картин, які варто подивитися дітям та їхнім батькам, адже там порушуються теми дорослішання, пошуків себе і подолання труднощів.

За словами експерта, такі фільми допоможуть краще зрозуміти як дошкільнят, так і підлітків, пише Освіта Нова,

"Після перегляду спробуйте обговорити їх разом і з'ясувати, що вас особливо зворушило, що здалося знайомим і навіть наболілим. Можливо, це допоможе вам самим зробити правильний вибір і уникнути помилок", – розповіла Лінда Руфер.

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Так, мультфільм "Крижане серце" навчає самовідданості, вмінню розуміти і виражати свої емоції, вмінню відкриватися іншим та любити. Рекомендовано до перегляду дітям від шести років.

Картина "Вгору" розповідає про вісімдесятирічного Карла, який після смерті дружини вирішує здійснити її мрію: відправитися до Райського водоспаду в Південній Америці. Мультфільм повчає вмінню дружити, незважаючи на різницю у віці, відкритості до нових вражень.

У стрічці "Головоломка" йдеться про 11-річну Райлі, яка стає підлітком. Емоції, які керують її поведінкою (радість, сум, гнів, страх, огиду), не справляються з новими складними переживаннями. Мультфільм навчить вмінню розуміти себе і свої почуття, приймати зміни в житті.

Фільм "Головоломка" B17

Фільм "Фантастичний містер Лис" розвиває вміння контролювати інстинкти і бажання, діяти спільно, бути частиною команди. Рекомендовано дітям від 8 до 10 років.

Цікавою для підлітків має бути кінокартина "Мирний воїн" про молодого талановитого гімнаста. Вона навчає наполегливості, цілеспрямованості, мудрості та осмисленого ставлення до життя.

Про те, як четверо друзів намагаються добитися успіху після закінчення школи, розповідає "Йдучи у відрив". У фільмі йдеться про чесність по відношенню до себе, цілеспрямованість, дисципліну.

Для дітей віком 14-15 років підходить стрічка "Королівство повного місяця". У ній підлітки Сем і Сьюзі закохуються одне в одного і вирішують втекти від батьків. Вони обидва в певному роді ізгої і намагаються стати щасливими удвох, далеко від дорослих, які не розуміють їх і не цікавляться їхніми почуттями.

"Суспільство мертвих поетів" навчає сміливості, вмінню відстоювати себе і свої інтереси, допитливості. За сюжетом, у престижну школу для хлопчиків приходить новий учитель літератури. Він пробуджує в них інтерес до поезії, нагадуючи, що життя швидкоплинне і треба завжди прагнути до найважливішого.

Фільм "Юність" розвине в дитині вміння робити вибір, усвідомлювати його наслідки, розуміння складності життя і навколишнього світу. Рекомендовано для школярів віком 14-16 років.

На завершення, картина "Джуно" про шістнадцятилітню дівчину, яка дізналась, що вагітна. Фільм навчає вмінню робити вибір у важких обставинах, відповідальному ставленню до життя - свого і чужого, впевненості в собі.

Діти Bdzhola.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у батьківських риданнях знайшли користь для дітей. Проте занадто частий плач дорослих у присутності дітей навряд чи буде корисний для дитячої психіки

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