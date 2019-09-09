"Противно дивитись!" Українців обурило харчування дітей в одній з київських шкіл

У мережі користувачів обурило харчування дітей гімназії "Київська Русь" Дарницького району міста Києва. Школярам подали на сніданок розварену сосиску, кашу та салат з капусти сумнівної якості.

Про інцидент, який трапився сьогодні, 9 вересня, розповів киянин Олександр Крикунов у Facebook-спільноті "БАТЬКИ SOS" (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Сиджу, і не можу видихнути. Від сказу. Такої ганьби в школах я не пам'ятаю з лихих 90-х. Що відбувається? За що ви так не любите наших дітей?" – наголосив Крикунов.

За його словами, дітей Дарницького району годує організація "ПОНТЕМ.УА", з якою укладало договір районне управління освіти.

Їжа в гімназії "Київська Русь" Facebook Александр Крикунов

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський відреагував на пост і зазначив, що зараз влада робить все можливе, аби якомога швидше усі столичні школи перейшли на новий формат харчування.

"З цього тижня я беру під власний контроль перевірку за тим, як підрядні організації, що забезпечують харчування, виконують свої обов’язки. І особливо те, що стосується вимог ХАССП. Ще раз хочу наголосити, що недобросовісних підрядників не буде поруч з нашими дітьми!", – повідомив Мондрієвський.

Багато користувачів соцмережі зазначають, що в їхніх школах харчування не краще, і обурюються вчинкам чиновників і кухарів.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковано поради, як мотивувати школяра правильно харчуватись.

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