Просився в туалет: в Одесі вчителька приватної школи жорстоко побила 8-річну дитину. Відео

У приватній школі "Інтерактив" у Крижанівці міста Одеси вчителька побила 8-річного хлопчика, який просився в туалет.

Про інцидент розповіла мама потерпілої дитини Наталя Гункінова на Facebook-сторінці. За її словами, сина не відпускали з уроку до закінчення занять. Тому він не витримав і вийшов з класу, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потім у дворі вчителька вдарила школяра. Побиття зняли камери зовнішнього спостреження, де видно, як дитину б'ють руками і ногою, зокрема, в живіт. Після інциденту лікарі діагностували забиття паху.

"Про те, що вчителі кричать, смикають за вуха, закривають в туалеті з вимкненим світлом, ми тільки після цього відео повірили дітям", – наголосила жінка.

в Одесі вчителька приватної школи жорстоко побила 8-річну дитину

Вчительку вже звільнили, проте моральну компенсацію навчальний заклад виплачувати не збирається. Гункінова обурена такому рішенню, адже кожного місяця вони платять шалені гроші за навчання.

"Це приватна школа! Вісім дітей! Знань за чотири місяці отримали нуль! Вартість 9000 гривень, 8000 – перший внесок за двох і три факультативи по 850! На жаль, директор школи Олександр Васильович прокоментував: "Ми розмовляли з юристами, відео прискорено, ну і вчителька не б'є дитину коліном в пах", – обурилася Гункінова.

Скріншот

Скріншот

Користувачі соцмережі бурхливо відреагувати на інцидент. Одні обурилися поведінці вчительки, а інші зазначили, що діти самі винні в таких ситуаціях.

"Що це за ставлення викладача до дитини? Тим більше за такі гроші, що люди платять за цю так звану "школу", "Навіть якщо і винна в чомусь дитина, карати мають право батьки", "Може це вона так учня на урок до школи заганяє, а до цього він хотів втекти?", – написали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російській школі вчитель разом із дітьми побили першокласника.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся