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Пропаганда "русского міра"? Дитсадок на Львівщині потрапив у скандал

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У дитсадку "Лісова пісня" Вільшаницької ОТГ (Львівська область) в одній із кімнат на стіні намалювали персонажів мультфільму "Смішарики", які пропагують російську культуру.

Про це написала на сторінці у Facebook ГО "Громада та ініціатива". Установу нещодавно урочисто відкрили обласні чиновники (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Мультфільм "Смішарики" виробляється студією комп'ютерної анімації "Петербург" за підтримки Міністерства культури та масових комунікацій Російської Федерації.

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"Зіпсувало враження від гарного дошкільного закладу пропагування російської культури серед наймолодших вихованців. Мається на увазі публічна демонстрація в навчальній кімнаті дитсадка персонажів російського мультфільму "Смішарики", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 2018 році Львівська обласна рада впровадила мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.

"Дуже прикро, що в уяві малярів-виконавців підрядних робіт не знайшлося місця для гарних персонажів українських мультфільмів: Петрика П`яточкіна, Капітошки чи запорозьких козаків", – заявили в ГО "Громада та ініціатива".

Дитсадок "Лісова пісня"

Дитсадок "Лісова пісня"

Facebook ГО "Громада та ініціатива"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у київському виші спалахнув скандал через російську мову.

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Тема
дошкільний період
Місце
Україна Львів
Теги
дитячий садок скандали
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семенов Александр
семенов Александр
"в одной из комнат на стене нарисовали персонажей мультфильма "Смешарики", которые пропагандируют российскую культуру." Все дети видевшие это уже арестованы СБУ ведет допрос не нападали ли они на Стерненко . Воспитателям впаяли по пятнашке . Художника изловить так и не удалось но позже выяснилось что это был Путен !!
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
семенов Александр, детей на миротворец!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Снесите его бульдозерами. А место посолите, чтобы ничего не росло там
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Это с каких пор советские мультфильмы про Пяточкина, Капитошку и казаков стали украинскими?
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