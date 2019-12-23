Прогулюй пари за 75 грн: у Дніпрі студентам запропонували купити "липові" довідки

Студентам Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара запропонували придбати медичні "липові" довідки, щоб не ходити на пари.

Оголошення про продаж розмістили в Instagram-групі "Podslushano_dnu". Так, студентам запропонували медичні довідки про хворобу з мокрими печатками і підписами, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Новини Дніпра.

За "липову" довідку на один день доведеться заплатити 75 грн, від одного до п'яти днів – 125 грн, більше п'яти днів – 25 грн за кожен день. Також пропонують і звільнення від басейну, фізкультури, довідки для відвідування басейну, поселення в гуртожиток, санітарні книжки.

Також слід зазначити, що за підробку медичних довідок передбачено кримінальну відповідальність. Відповідальність залежить від двох чинників – хто отримав вигоду і наслідки. За підробку документів може загрожувати як штраф до 1190 гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

Оголошення про "липові" довідки dnepr.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, що в Україні можуть скасувати медичні довідки.

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