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Програми ЗНО-2020: стало відомо, які твори з української літератури додали і вилучили

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Український центр оцінювання якості освіти опублікував програми ЗНО-2020 з усіх предметів. Багато додано творів з української літератури для обов'язкового вивчення, а деякі – вилучено.

Як пише Facebook-спільнота "ZNOUA. Усе про ЗНО", на відміну від минулорічної програми, замість поезії Є. Маланюка "Стилет чи стилос" потрібно прочитати "Уривок з поеми".

Також вилучено "Марусю" Г. Квітки-Основ'яненка, "Гайдамаки" Т. Шевченка та"Гімн" І. Франка, але введено для обов'язкового прочитання твір "Захар Беркут" І. Франка.

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"Потрібно осилити лише 1 і 4 частини роману П. Мирного "Хіба ревуть воли...". Не потрібно читати та розбирати твори: "Земля" О. Кобилянської, "Молюсь і вірю" М. Рильського, "Київ-традиція" М. Зерова, "Дитинство" Ю. Яновського, "Україна в огні" О. Довженка, "Залізний острів" О. Гончара, "Як добре те, що смерті не боюсь я", "О земле втрачена, явися!..." В. Стуса, "Українське альфреско" Л. Костенко", – йдеться в повідомленні.

До розділу "Література ХХ століття" тепер входять твори "Камінний хрест" В. Стефаника, "Valse mélancolique" О. Кобилянської, " У теплі дні збирання винограду" М. Рильського, "Майстер корабля" Ю. Яновського, "Лебеді материнства" В. Симоненка, "Наша мова" В. Голобородька, "Модри Камень" О. Гончара, "Господи, гніву пречистого..." В. Стуса, "Два кольори" Д. Павличка.

Програми ЗНО-2020 з усіх предметів можна переглянути за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий графік проведення ЗНО-2020 з усіх предметів.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна
Теги
ЗНО школа освіта
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