"Яка програма НУШ у вашій школі?" Батькам пояснили різницю

У рамках нової української школи (НУШ) діють дві програми: одна більш консервативна, інша – прогресивна.

На цей момент звернула увагу народна депутатка України від партії "Голос", членкиня Комітету з питань освіти, науки та інновацій Інна Совсун. В ефірі ObozTV вона порадила батькам поцікавитися, за якою саме програмою навчається їхня дитина. Адже майже 80% вчителів обрали перший варіант.

"Запитайте, за якою програмою навчають дітей. Тому що є стандарт НУШ, а є дві розроблені програми. Одна – Академією педагогічних наук. Вона відверто дуже консервативна та значною мірою зберігає ті підходи, які впроваджувалися раніше, які дуже критикували. І є інша програма, розроблена під керівництвом Романа Шаяна. Вона більш прогресивна", – розповіла Совсун.

Нардепка зізналася, що зі своєю дитиною займається саме за програмою Шаяна. "Ці підручники кращі, якісніші. Я бачу різницю", – запевнила вона.

"А 80% українських вчителів початкової школи обрали більш консервативну програму", – наголосила політикиня.

Вона порекомендувала всім, хто віддає дитину до першого чи другого класу, уточнити, за якою програмою відбуватиметься навчання.

"Це буде показово. Наскільки ця школа відкрита до змін", – пояснила Совсун.

Майже 80% українських вчителів обрали більш консервативну програму НУШ unicef.org

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в українському підручнику зі всесвітньої історії за 10 клас виявили "фотожабу" з актором Кіану Рівзом – інтернет-мем розмістили замість оригінального фото "Обід на хмарочосі" 1932 року.

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