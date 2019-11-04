Програма ЗНО 2020: що потрібно знати

У 2020 році зовнішнє незалежне оцінювання буде проходити з 21 травня по 17 липня.

Український центр оцінювання освіти опублікував програму ЗНО 2020.

Серед усіх предметів значно змінилася українська література.

Майбутні абітурієнти повинні знати наступні зміни:

• Твір Григорія Квітку-Основ'яненка "Маруся", а також "Гайдамаки" Тараса Шевченка були вилучені з програми;

• Замість вірша "Гімн" з творчості Івана Франка тепер потрібно прочитати повість "Захар Беркут";

• У романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" тепер потрібно ознайомитися тільки з першої і четвертою частиною;

• Не потрібно читати такі твори: "Земля" Ольги Кобилянської, "Молюсь і вірю" Максима Рильського, "Київ - Традиція" Миколи Зерова, "Українське альфреско" Ліни Костенко, "О земле втрачена, явися!" і "Як добре те, що смерті не боюсь я" Василя Стуса, "Залізний острів" Олеся Гончара, "Україна в огні" Олександра Довженка і "Стилет чи стилос" Євгена Маланюка;

• Новими в програмі цього року стали: "Камінний хрест" Василя Стефаника, "Valse mélancolique" Ольги Кобилянської, "В теплі дні збирання винограду" Максима Рильського, "Наша мова" Василя Голобородька, "Модри Камінь" Олеся Гончара, "Лебеді материнства" Василя Симоненка," Два кольори "Дмитра Павличка," Уривок з поеми " Євгена Маланюка і "Господи, гніву пречистого..." Василя Стуса.

Учасникам потрібно обов'язково орієнтуватися в персонажах творів, авторів, визначати їх тему, ідею і проблематику. Співвідносити письменників з фрагментами їх творів, знати справжні прізвища та імена, а також коротку біографію.

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