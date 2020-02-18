Професор влаштував самогубство в університеті на Львівщині

У Дрогобичі, що на Львівщині, на робочому місці в кабінеті повісився 66-річний професор Дрогобицького педуніверситету Богдан Винницький.

Трагічний випадок стався в приміщенні інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, що є підрозділом вишу, пише Zaxid.net з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Тіло професора виявили співробітники. Згідно з попередньою інформацією, чоловік мав проблеми зі здоров'ям, скаржився на сильні головні болі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Професор Богдан Винницький влаштував самогубство в університеті на Львівщині dspu.edu.ua

Богдан Винницький був доктором фізико-математичних наук, професором інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. Народився в селі Чайковичі Самбірського району Львівської області.

Богдан Винницький dspu.edu.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Одещині студент повісився в гуртожитку.

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