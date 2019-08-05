Професії-2026 року: опубліковано топ-30 спеціальностей, які стануть популярними

У найближчі 15-20 років в Україні, як і загалом у світі, будуть потрібні нові спеціалісти, які не лише розбиратимуться у своїй галузі, а й матимуть крос-галузеву спеціалізацію.

Професії майбутнього можуть забезпечити найкращу кар'єру до 2020 року й надалі, пише Освіторія з посиланням на видання Trade Schools Colleges Universities.

"Багато завтрашніх робочих місць, ймовірно, будуть результатом сьогоднішнього науково-технічного прогресу", – йдеться в повідомленні.

Перше місце посідає технік із сонячної енергії. По всьому світу такі фахівці користуються стабільною зайнятістю. У США прогнозують, що протягом десятиліття з’явиться приблизно 30 тисяч робочих місць для "сонячних" техніків. Середня оплата за цю професію у 2018 році становила 42 тисячі доларів за рік.

Друге місце – технік вітроенергетики. Оскільки світу загрожує серйозна шкода від зміни клімату, вкрай важливо перейти до чистого джерела енергії. Близько 14 тисяч вакансій можуть бути створені для техніків вітроенергетики протягом десятиліття. Середня зарплата в 2018 році склала 54 тисячі доларів за рік.

У багатьох регіонах може виникнути сильна нестача лікарів. Тому варто звернути увагу і на професію медичної сестри. У 2018 році середня щорічна оплата праці медичних сестер становила більше 107 тисяч доларів. До 2026 року в Америці прогнозують понад 140 тисяч вакансій.

Також радять звернути увагу на такі професії:

Розробник програмного забезпечення

Фізіотерапевт

Ліцензована медсестра

Менеджер медичних послуг

Аналітик даних

Спеціаліст з цифрового контенту

Аналітик інформаційної безпеки

Аналітик комп'ютерних систем

Інженер-біомедик

Спеціаліст з машинобудування

Спеціаліст з електротехніки

Радник з цифрових реабілітацій

Blockchain-розробник

Диспетчер безпілотника

Технік з "розумних" будівель

Технік з 3D-друку

Розробник з доповненої реальності

Радник з питань особистої приватності

Особистий радник з питань бренду

Технік з робототехніки

Дистанційний інженер з охорони здоров’я

Спеціаліст з міського сільського господарства

Нанотехнолог

Biomech-технік

Генетичний інженер

Технічний етик

Дизайнер віртуальної реальності

Професії майбутнього Студвей-можливості

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалось, чому падає престиж професії учителя.

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