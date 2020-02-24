Продають фейкові відповіді на ЗНО: в Україні активізувалися інтернет-шахраї

В Україні шахраї почали продавати в мережі фейкові відповіді на зовнішнє незалежне оцінювання в 2020 році. Найбільше пропозицій надходило з Telegram-каналів.

Як повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти, зловмисники пропонують учасникам тестування придбати зошити сертифікаційних робіт ЗНО-2020 із відповідями до них, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Шахраї для "переконливості" надсилають лист із буцімто офіційної скриньки УЦОЯО. Безумовно, купити можна що завгодно, але стовідсотково це не буде тест ЗНО", – йдеться в повідомленні.

У Центрі зазначили, що всі тести укладають і друкують сертифікаційні роботи в умовах суворої конфіденційності.

Нагадаємо, 3 лютого розпочалася реєстрація на ЗНО. За 19 днів вже зареєструвалось 85 550 осіб на 283 335 тестувань. Найбільше обрано тестувань з української мови і літератури – 84 210, історії України – 59 239 та математики – 44 676.

Продають відповіді на ЗНО: в Україні активізувалися інтернет-шахраї

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо графік проведення ЗНО-2020.

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