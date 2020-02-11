Продавав немовлят: очільником харківського вишу може стати відомий лікар-злочинець

Ректором Харківської медичної академії післядипломної освіти може стати колишній очільник Львівської обласної лікарні швидкої допомоги Богдан Федак, який у 1990-х роках допомагав продавати немовлят за кордон.

Про це розповіла колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на Facebook-сторінці. За її словами, на посаду очільника ВНЗ претендують два кандидати, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Слід зазначити, що Федак допоміг продати за кордон 130 немовлят.

"Федак допомагав діяти злочинній групі, яка продавала дітей на всиновлення за кордон. Після розкриття злочину його засудили до двох років позбавлення волі. Після цього Федак не мав права обіймати посади в медичній галузі", – розповіла Супрун.

Після розголосу резонансної справи він продовжував будувати успішну кар'єру у сфері охорони здоров’я: був і головним лікарем Харківської міської клінічної лікарні, потім – головним лікарем обласної клінічної лікарні. А в 2018 році став головою управління охорони здоров’я Харківської ОДА і пробув на посаді до 2019 року. Федак неодноразово фігурував у корупційних скандалах.

Богдан Федак Антикор

Працівники медакадемії написали відкритого листа до МОЗ України, в якому йдеться, що трьох претендентів на посаду очільника вишу відсторонили від участі в конкурсі. Вагомих причин тоді не назвали. У листі також припускають, що друга особа, яка претендує на посаду, є всього лише технічною кандидаткою.

"Постаті формату Федака кидають тінь на всю медичну спільноту, а очолення такими людьми закладу, де навчають лікарів, руйнує засадничі етичні норми лікарської професії і несуть пряму загрозу життям українців", – додала Супрун.

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