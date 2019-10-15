Пробне ЗНО-2020: оприлюднено дати реєстрації та тестування

Пробне ЗНО-2020 відбудеться 21 і 28 березня, а реєстрація для участі триватиме з 3 до 24 січня.

Як повідомили в УЦОЯО, участь у пробному тестуванні дасть можливість ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.

Зареєструватися для участі в тестування можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

"Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета", – йдеться в повідомленні.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури – 27 березня, з інших предметів – 3 квітня.

Пробне ЗНО-2020 УЦОЯО

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