Якщо дорослі прагнуть заохотити дитину до вивчення математики, то не варто її сварити за помилки, а краще показати користь від навчання.

Можна розповісти школяру, що ті, хто знають математику, краще вчаться з усіх предметів. Крім того, вона вчить аналізувати і узагальнювати, мислити абстрактно, системно і нестандартно, пише Наша мама.

Нерідко в школі учні чують глузування від інших дітей і навіть вчителів, коли помиляються. У результаті може розвинутися "математична тривожність" – особливий вид занепокоєння, який виникає при необхідності вирішувати рівняння і завдання.

"Робіть акценти на математиці в звичайному житті. Потрібно купити шпалери для ремонту –виміряйте разом з дитиною площу стін і порахуйте, скільки потрібно рулонів", – йдеться в повідомленні.

Можна також розглянути варіант додаткової освіти. Адже інтерес до математики часто залежить від викладача, методу і формату навчання.

Проблеми з математикою: названо способи, як заохотити дитину вчитися Корисні поради!

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