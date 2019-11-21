Пробігти по машині поліції: українських школярів захопила нова небезпечна гра

Українські школярі запустили новий незаконний челендж, суть якого полягає в тому, щоби пробігтися по машині поліції.

Правоохоронці заявили вже про два таких випадки, які трапилися у Рівному та Чернівцях. Підлітки вискакують на дах машин поліції, знімають на відео та викладають це у соціальні мережі, пише BBC News Україна (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Правоохоронці повідомили, що за такі витівки хлопцям загрожує штраф та ув'язнення терміном до шести місяців.

Перший випадок трапився у січні 2019 року у Рівному. Тоді хлопець помітив патрульне авто, що зупинилося на узбіччі, вискочив на нього і пробігся по даху. Свої дії він записав на нагрудну відеокамеру. Тоді хлопець відбувся штрафом на 10 200 гривень.

Хлопець пробігся по машині у Чернівцях BBC

Схожий випадок трапився 20 листопада у Чернівцях. Хлопець переходив дорогу по пішохідному переходу, порівнявся з патрульним авто й пробігся по капоту та даху. Підліток хотів втекти, але невдовзі його затримала патрульна поліція.

Вчинок хлопця фільмував його друг, тож поліція вважає, що вони хотіли похизуватися витівкою в соцмережах. Йому загрожує штраф до 17 тисяч гривень та піврічне ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні забили на сполох через небезпечну гру школярів "Монетка".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!