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Про що говорити зі школярами на перших уроках: у Міносвіти запропонували теми

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Міністерство освіти та науки запропонувало вчителям присвятити перші уроки у День знань ціннісним орієнтирам сучасної української школи.

Як йдеться в листі №1/9-531 від 23 серпня, при проведенні першого уроку в навчальному році, слід уникнути формалізму й заорганізованості, дати можливість дітям висловити свою думку, поділитися своїм внутрішнім світом, пише Освіта.ua.

"Інформуємо, що вчитель у межах академічної свободи сам обирає тематику Першого уроку та планує його проведення за власним сценарієм", – наголошують у МОН.

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Так, для дітей 1-4-х класів доречними будуть наступні теми:

  • "Поговоримо про дружбу";

  • "Добро починається з тебе";

  • "Чесність та довіра – основа добрих стосунків";

  • "Як стати кращим";

  • "Здоров’я природи – здоров’я людини" та ін.

Учням 5-9-х класів стануть у нагоді такі теми:

  • "Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні";

  • "Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?";

  • "Герої завжди поміж нас";

  • "Що означає бути справедливим?";

  • "Що означає бути лідером?";

  • "Для чого людям совість?";

  • "Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування" та ін.

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Для учнівської молоді 10-11-х класів будуть корисними обговорення на теми:

  • "Правовий статус людини і громадянина в Україні";

  • "Людина серед людей";

  • "Свобода в житті людини та її межі";

  • "Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю";

  • "Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?"

  • "Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього" та ін.

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Тема
школа
Місце
Україна
Теги
школа Міністерство освіти України
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