Про що говорити зі школярами на перших уроках: у Міносвіти запропонували теми

Міністерство освіти та науки запропонувало вчителям присвятити перші уроки у День знань ціннісним орієнтирам сучасної української школи.

Як йдеться в листі №1/9-531 від 23 серпня, при проведенні першого уроку в навчальному році, слід уникнути формалізму й заорганізованості, дати можливість дітям висловити свою думку, поділитися своїм внутрішнім світом, пише Освіта.ua.

"Інформуємо, що вчитель у межах академічної свободи сам обирає тематику Першого уроку та планує його проведення за власним сценарієм", – наголошують у МОН.

Так, для дітей 1-4-х класів доречними будуть наступні теми:

"Поговоримо про дружбу";

"Добро починається з тебе";

"Чесність та довіра – основа добрих стосунків";

"Як стати кращим";

"Здоров’я природи – здоров’я людини" та ін.

Учням 5-9-х класів стануть у нагоді такі теми:

"Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні";

"Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?";

"Герої завжди поміж нас";

"Що означає бути справедливим?";

"Що означає бути лідером?";

"Для чого людям совість?";

"Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування" та ін.

Для учнівської молоді 10-11-х класів будуть корисними обговорення на теми:

"Правовий статус людини і громадянина в Україні";

"Людина серед людей";

"Свобода в житті людини та її межі";

"Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю";

"Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?"

"Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього" та ін.

Школа Основа

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