Про що говорити зі школярами на перших уроках: у Міносвіти запропонували теми

Міністерство освіти та науки запропонувало вчителям присвятити перші уроки у День знань ціннісним орієнтирам сучасної української школи.
Як йдеться в листі №1/9-531 від 23 серпня, при проведенні першого уроку в навчальному році, слід уникнути формалізму й заорганізованості, дати можливість дітям висловити свою думку, поділитися своїм внутрішнім світом, пише Освіта.ua.
"Інформуємо, що вчитель у межах академічної свободи сам обирає тематику Першого уроку та планує його проведення за власним сценарієм", – наголошують у МОН.
Так, для дітей 1-4-х класів доречними будуть наступні теми:
"Поговоримо про дружбу";
"Добро починається з тебе";
"Чесність та довіра – основа добрих стосунків";
"Як стати кращим";
"Здоров’я природи – здоров’я людини" та ін.
Учням 5-9-х класів стануть у нагоді такі теми:
"Ми – жителі планети Земля. Ми – рівні";
"Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?";
"Герої завжди поміж нас";
"Що означає бути справедливим?";
"Що означає бути лідером?";
"Для чого людям совість?";
"Толерантність та взаємоповага як запорука мирного співіснування" та ін.
Для учнівської молоді 10-11-х класів будуть корисними обговорення на теми:
"Правовий статус людини і громадянина в Україні";
"Людина серед людей";
"Свобода в житті людини та її межі";
"Власний шлях до самореалізації або як стати особистістю";
"Верховенство права: дороговказ чи лише декларація?"
"Корупція та фаворитизм як крадіжка твого майбутнього" та ін.
Школа
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