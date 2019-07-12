Топ-5 розвиваючих мультфільмів, які варто подивитися з дітьми

Часто батьки повертаються виснажені з роботи і не мають сил присвятити час активному відпочинку з дитиною. Тоді на допомогу приходить перегляд мультфільму. Але не будь-якого, а щоб був добрим, повчальним і розвинув в малечі хороші якості.

OBOZREVATEL склав для таких випадків список мультфільмів, які розкажуть маленьким глядачам про справедливість, толерантність та любов до оточуючих.

Подарунок

Зворушливий короткий анімаційний фільм про підлітка і дуже особливого цуцика, який створили на основі коміксів бразильського художника Фабіо "Коали" Кавальканті аніматори Якоб Фрей і Маркус Кранцлер. Це історія про дружбу, об’єднану спільним болем. Короткометражка навчить розуміти чужу, особливу історію.

Подарунок YouTube

Струни

У мультфільмі розповідається історія про рівність, солідарність, дружбу і дитячу мудрість, якій варто повчитися навіть дорослим.

Мультфільм "Струни" ("Cuerdas") був нагороджений премією Гойя за кращий короткометражний анімаційний фільм. Його творець, Педро Соліс, хотів звернути увагу на важливість інклюзивної освіти.

Струни То є Львів

Тамара

Душевний мультфільм про дівчинку, яка дуже любить грати і танцювати. Але все виявляється не так просто, як виглядає на перший погляд. Вона танцює під звуки музичної скриньки, не помічаючи нічого навкруги. Але виявляється, Тамара не чує музику – вона глуха.

Тамара BadMama

Міст

Це історія про чотирьох тварин, які намагаються перейти міст, але не можуть, оскільки постійно заважають один одному. У всьому цьому важливо одне – вміння знайти компроміс.

Міст BadMama

Малюк Білл

Малюк Білл – добрий 5-річний хлопчик, який свої дитячі проблеми вчиться вирішувати за допомогою рідних людей і друзів. У мультсеріалі зображене життя африканської сім'ї очима маленької дитини, розповідається про стосунки між батьками хлопчика, братами і їх сестрою. Також показане спілкування Білла з однолітками в дитячому садку під наглядом виховательки, яка допомагає дітям знайти відповіді на питання, що їх турбують.

Малюк Білл Мета

Як повідомляв OBOZREVATEL, психолог порадив фільми, які можна подивитися разом з дітьми.

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