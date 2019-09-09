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Кабмін призначив двох заступників міністра освіти

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Кабінет міністрів України призначив двох нових заступників міністра освіти і науки України Ганни Новосад.

Як повідомляє пресслужба уряду, рішення про призначення погоджено на засіданні Кабміну. Так, заступниками міністра освіти і науки стали заступник начальника обласного управління освіти і науки Рівненської ОДА, колишній директор школи Петро Коржевський та керівник Аналітичного центру "CEDOS" Єгор Стадний.

Як пишуть на сайті Міністерства освіти та науки, Стадний народився 22 серпня 1988 року в Кропивницькому. Має ступінь магістра історії Національного університету "Києво-Могилянська академія", а також магістра східноєвропейських досліджень Варшавського університету.

У 2012-2019 роках працював в аналітичному центрі CEDOS, де досліджував питання фінансування вищої освіти, соціально-економічного статусу викладачів та студентів, академічної доброчесності. Упродовж 2018-2019 років очолював аналітичний центр CEDOS.

Єгор Стадний

Єгор Стадний

Уніан

Петро Коржевський народився 1 березня 1966 року у с. Шершенівка Тернопільської області.

1990 року закінчив Київський державний університет імені Т.Шевченка за спеціальністю "Математика", а 2011-го – отримав диплом з "Державного управління" у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

У 1990-2002 роках був учителем математики СШ № 22 м. Рівне. Протягом 2002-2007 років працював директором Рівненського навчально-виховного об’єднання "Дитячий садок-школа" № 12.

З 2007 до вересня 2019 року обіймав посаду заступника начальника управління освіти і науки Рівненської ОДА.

Петро Коржевський

Петро Коржевський

Рівне Вечірнє

Як повідомляв OBOZREVATEL, Новосад назвала три ключові завдання на посаді міністра освіти України.

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Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство освіти України
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