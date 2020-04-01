Український телеведучий Сергій Притула опублікував у Facebook кумедне відео, на якому відправляє сина Дмитра до онлайн-школи.

Навчання для школярів під час карантину ніхто не скасовував. Тому діти займаються з вчителями дистанційно. На ролику видно, як 11-річний Дмитро в коридорі одягає шкільну форму, бере рюкзак і відправляється до класу в сусідню кімнату, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Притула показав, як відправляє сина до школи під час карантину: відео

"Все, відправив свого юного блогера до школи. Ви як там? Доброго ранку!", – підписав відео Притула.

Користувачі соцмережі подякували шоумену за позитивний настрій і відзначали, що саме так учень повинен відвідувати онлайн-школу, а не в піжамі.

"Єдиним гумором рятуємось на карантині", "Оце дійсно пішов до школи. Отак і треба – все серйозно", "І ми в школі, але в хатньому одязі", – написали в коментарях.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула назвав топ-6 цікавих книг для школярів.

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