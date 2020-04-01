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Притула показав, як відправляє сина до школи під час карантину. Відео

1.4т
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Український телеведучий Сергій Притула опублікував у Facebook кумедне відео, на якому відправляє сина Дмитра до онлайн-школи.

Навчання для школярів під час карантину ніхто не скасовував. Тому діти займаються з вчителями дистанційно. На ролику видно, як 11-річний Дмитро в коридорі одягає шкільну форму, бере рюкзак і відправляється до класу в сусідню кімнату, пише Моя Школа OBOZREVATEL (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

Притула показав, як відправляє сина до школи під час карантину. Відео

Притула показав, як відправляє сина до школи під час карантину: відео

"Все, відправив свого юного блогера до школи. Ви як там? Доброго ранку!", – підписав відео Притула.

Користувачі соцмережі подякували шоумену за позитивний настрій і відзначали, що саме так учень повинен відвідувати онлайн-школу, а не в піжамі.

"Єдиним гумором рятуємось на карантині", "Оце дійсно пішов до школи. Отак і треба – все серйозно", "І ми в школі, але в хатньому одязі", – написали в коментарях.

Притула показав, як відправляє сина до школи під час карантину. Відео

Скріншот коментарів

Притула показав, як відправляє сина до школи під час карантину. Відео

Скріншот коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула назвав топ-6 цікавих книг для школярів.

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Автор
Оксана Воля
Теми
Карантин в Україні школа
Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
Теги
видео школа карантин
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