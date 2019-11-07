"Приречені!" Сільським школам в Україні напророкували невтішне майбутнє

Сільські школи в Україні приречені на зникнення, бо ніхто не докладає зусиль, щоб вдихнути у малокомплектні навчальні заклади друге життя.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook колишній глава Українського центра оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. За його словами, є люди, які готові запропонувати проєкти порятунку сільської школи. Потрібні лише політична воля, підтримка й бажання, пише OBOZREVATEL.

"Десятками років всі дивилися на занепад сільської освіти і нічого не робили. Чим навчальний план малокомплектної школи відрізняється від навчального плану повнокомплектної? Нічим. Держава, затверджуючи типові навчальні плани, відмовилася враховувати специфіку функціонування сільських шкіл", – наголосив Лікарчук.

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На його думку, результати ЗНО не повинні ставати підставою для твердження про низьку якість освіти в сільській школі. Учні міських шкіл більш підготовлені через кращий доступ до репетиторства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр освіти Ганна Новосад запропонувала закрити малокомплектні школи і підняти зарплати вчителям.

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