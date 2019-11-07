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"Приречені!" Сільським школам в Україні напророкували невтішне майбутнє

1.4т Читати матеріал російською

Сільські школи в Україні приречені на зникнення, бо ніхто не докладає зусиль, щоб вдихнути у малокомплектні навчальні заклади друге життя.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook колишній глава Українського центра оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. За його словами, є люди, які готові запропонувати проєкти порятунку сільської школи. Потрібні лише політична воля, підтримка й бажання, пише OBOZREVATEL.

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"Десятками років всі дивилися на занепад сільської освіти і нічого не робили. Чим навчальний план малокомплектної школи відрізняється від навчального плану повнокомплектної? Нічим. Держава, затверджуючи типові навчальні плани, відмовилася враховувати специфіку функціонування сільських шкіл", – наголосив Лікарчук.

Сільським школам в Україні напророкували невтішне майбутнє

Сільським школам в Україні напророкували невтішне майбутнє

Українська правда. Життя

На його думку, результати ЗНО не повинні ставати підставою для твердження про низьку якість освіти в сільській школі. Учні міських шкіл більш підготовлені через кращий доступ до репетиторства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр освіти Ганна Новосад запропонувала закрити малокомплектні школи і підняти зарплати вчителям.

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Тема
школа
Особа
Ігор Лікарчук
Місце
Україна
Тег
школа
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Ваше призвание кастрюляголовые чистить сартиры, записывайте детей на очередь в явропу.
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Украинского центра оценивания качества образования". Да уж, с таким названием то образование на высоте вна украине)
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