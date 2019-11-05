Принижує і б'є: батьки учнів школи на Одещині збунтувалися проти директорки

У школі села Криничне (Одеська область) батьки учнів збунтувалися проти директора Домнікії Койчевої, тому що вона принижує і б'є дітей.

Учень одинадцятого класу Степан Міхнєв розповів про конфлікт, який нещодавно трапився у навчальному закладі. За його словами, директор школи накинулася на юнака з образами і вдарила його по обличчю, пише БессарабіЯ.UA.

Причиною стало те, що хлопець шукав під час уроку спортивну форму в роздягальні. До нього підійшла директор і поцікавилася, чому він не на уроці. Степан відповів, що у нього фізкультура, але його форми в роздягальні немає. Юнак сказав, що може побігти додому, щоб переодягнутися. Але на пропозицію учня директорка відповіла: "Хто ти такий? Ти нікчема! Тут все я вирішую! Я можу тебе вдарити в будь-який момент. Можеш в суд звертатися, ти нічого не доведеш!".

Зазначається, що за фактом нанесення ляпасу учневі правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Згодом директорка зібрала вчителів і змусила їх заднім числом написати доповідні на Степана Міхньова, щоб виставити хлопця недбайливим учнем, який заслужив ляпас.

Домнікія Койчева Бессарабия ИНФОРМ

Одинадцятикласника Дмитра Демірова, який у кінці вересня 2019 року прийшов до школи у спортивних штанах і футболці, директорка закидала погрозами. Вона його принижувала впродовж години в учительській, зазначаючи, що Дмитро – ніхто. Після цього хлопець надовго закрився у собі і захворів.

Жителька села Христина Старушенко розповіла, що цькування однокласників і нереагування на ситуацію педагогів і директора змусили її перевести маленького сина в школу в сусідній населений пункт.

Також батьки повідомили, що готують звернення до міністра освіти Ганни Новосад і до глави департаменту освіти і науки Одеської області.

Зазначається, що Койчева співробітників зазвичай шантажує звільненням, учнів – "довідкою" замість свідоцтва про середню освіту. Траплялися учні, які справді закінчили школу з таким "документом".

Батьки учнів школи на Одещині збунтувалися проти директора Politeka

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