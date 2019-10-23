Прийшов на зелені сосиски: Разумкова раптово засікли в гімназії Києва

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прийшов з несподіваною ревізією в романо-германську гімназію №123 міста Києва, після того як учні поскаржилися на зелені сосиски в їдальні.

Як йдеться у сюжеті "Вікна-новини", скаргу діти озвучили під час екскурсії будівлею ВРУ. Також школярі спитали в Разумкова, коли в гімназії зроблять ремонт (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Складова дитячої фантазії присутня", – прокоментував директор навчального закладу Володимир Конончук.

Коли Разумков навідався в шкільну їдальню, то нічого підозрілого там не побачив. А школярі пояснили це тим, що адміністрація підготувалася до візиту, бо раніше піци, які стояли на вітрині в целофані, продавали без пакета.

Також учні зізналися спікеру, що директор кричав на них, тому що вони розповіли про зелені сосиски.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі показали жахливі фото їжі в школі №332 Дарницького району Києва.

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