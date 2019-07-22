"Прийшов на випускний з картонною фігурою мами": історія філіппінця зворушила мережу

На Філіппінах випускник прийшов із картонною фігурою своєї матері, яка померла від пневмонії, але мріяла про день, коли зможе побачити вручення диплома синові.

Пауло Джон став бакалавром у галузі ділового адміністрування. Його мама підтримувала свого сина і дуже пишалася ним, пише ТСН з посиланням на World Og Buzz (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

"2016 року мама Пауло померла від пневмонії. Однак хлопець знайшов у собі сили і не кинув навчання. Він почав ще більше вчитися, адже не міг зрадити мрію своєї мами", – йдеться в повідомленні.

Ближче до випускного хлопець вирішив, що здійснить мрію мами і вона все ж побуває на врученні диплома. Для цього він зробив картонну фігуру з її обличчям у повний зріст. З цим макетом він прийшов на випускний вечір і сфотографувався. Світлини зібрали 48 тисяч вподобань.

Філіппінець з картонною фігурою мами woolik.info

Філіппінець з картонною фігурою мами woolik.info

Філіппінець з картонною фігурою мами ТСН

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