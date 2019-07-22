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"Прийшов на випускний з картонною фігурою мами": історія філіппінця зворушила мережу

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На Філіппінах випускник прийшов із картонною фігурою своєї матері, яка померла від пневмонії, але мріяла про день, коли зможе побачити вручення диплома синові.

Пауло Джон став бакалавром у галузі ділового адміністрування. Його мама підтримувала свого сина і дуже пишалася ним, пише ТСН з посиланням на World Og Buzz (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

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"2016 року мама Пауло померла від пневмонії. Однак хлопець знайшов у собі сили і не кинув навчання. Він почав ще більше вчитися, адже не міг зрадити мрію своєї мами", – йдеться в повідомленні.

Ближче до випускного хлопець вирішив, що здійснить мрію мами і вона все ж побуває на врученні диплома. Для цього він зробив картонну фігуру з її обличчям у повний зріст. З цим макетом він прийшов на випускний вечір і сфотографувався. Світлини зібрали 48 тисяч вподобань.

Філіппінець з картонною фігурою мами

Філіппінець з картонною фігурою мами

woolik.info

Філіппінець з картонною фігурою мами

Філіппінець з картонною фігурою мами

woolik.info

Філіппінець з картонною фігурою мами

Філіппінець з картонною фігурою мами

ТСН

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Тема
Батьки і діти
Місце
Філіппіни
Тег
діти
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