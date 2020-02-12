Прибиральниця зайнялася сексом з двома вихованцями інтернату: її покарали

В Омській області (Росія) прибиральниця інтернату зайнялася сексом з двома вихованцями 14-ти і 15-ти років. Її засудили до шести років позбавлення волі з чотирирічним випробувальним терміном.

Інцидент трапився 23 лютого 2019 року. Жінка запросила підлітків до себе додому в честь Дня захисника Вітчизни, який відзначається в Росії. Вони випили і зайнялися сексом, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на портал "Новий Омськ".

Своїм "досвідом" хлопці поділилися з іншими вихованцями інтернату. Чутки дійшли до співробітників установи, тому прибиральниця звільнилася.

Відносно колишньої співробітниці порушили кримінальну справу. Вона запевняла, що статевий акт стався за взаємною згодою. 12 лютого 2020 року Полтавський районний суд засудив колишню прибиральницю до шести років позбавлення волі з чотирирічним випробувальним терміном.

Прибиральниця зайнялася сексом з двома вихованцями інтернату Hello Sehat

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилися нові деталі інтиму "вчительки року" зі школярем в Астрахані (Росія).

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