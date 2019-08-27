Правша чи шульга: стало відомо, як визначити робочу руку в дитини

Щоб визначити, яка рука дитини буде виконувати головні дії у більшості випадків, можна провести декілька тестів з малюком .

Як пише Наша мама, за великим рахунком діти до двох років амбідекстри, тобто вміють однаково вправно користуватися обома руками. Проте деякі батьки підсвідомо не дають дитині шансів бути шульгою мало не з народження.

Отже, щоб визначити головну руку дитини, можна попросити її: поплескати в долоні; погладити пухнасту іграшку або домашню тваринку; відкрутити ковпачок на пляшці з водою.

"У більшості випадків основну роль виконуватиме головна рука. Хоча може бути і так, що половину дій дитина виконує однією рукою, інші – іншою. Можливо, малюк ще остаточно не визначився. Для того щоб прояснити картину, можна доповнити тест слуховимм і візуальнимм вправами", – йдеться в повідомленні.

Також можна взяти аркуш паперу і виконати в ньому отвір. Нехай малюк подивиться через нього на когось з дорослих. Після цього дати малюку послухати, як цокає годинник. Нехай відстань до обох вух буде однаковою. У разі явного переважання певного боку тіла, можна виявити і провідну руку.

"Основне, що повинні розуміти батьки – ліворукість є одним з варіантів нормального розвитку і залежить від вроджених особливостей. Це ні в якому разі не відхилення", – йдеться в повідомленні.

Дитина Всім

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