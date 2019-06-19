Право дітей гратися з однолітками на перерві є фундаментальним, стверджують психологи

Психологи закликають не затримувати дітей в класі, коли почалася перерва. Про це повідомляє британська газета The Independent.

Дослідження, проведене на початку 2019 року, виявило, що за останні 20 років час перерв у британських школах значно скоротився. Наприклад, в 1995 році діти віком від 5 до 7 років мали на 45 хвилин більше часу для відпочинку у школі, ніж їхні ровесники сьогодні. А в розпорядженні учнів віком від 11 до 16 років було на 65 хвилин більше вільного часу, ніж зараз.

Лікарі забили на сполох у зв’язку з “епідемією” дитячого ожиріння і на тлі занепокоєння психічним станом дітей. Сучасні школярі мають більше проблем із вагою та здоров’ям в тому числі через брак вільного часу, вважають психологи. "Переваги гри для дітей, включаючи дітей старшого віку, були добре задокументовані педагогами-психологами, і дуже важливо, щоб цю частину розвитку не відбирали в школярів", - вважає д-р Гевін Морган. Фахівці Британського психологічного товариства також стверджують, що школа не має права обмежувати вільний час дітей на перервах, адже ігри і спілкування з однолітками є невід’ємною частиною шкільного життя і надзвичайно важливі для створення міцних відносин між однокласниками, а також в родинах і громадах.

Психологи закликають вчителів та практикантів не залишати учнів в класі на перерві в якості покарання за невиконане завдання чи погану поведінку і не перешкоджати спілкуванню дітей та підлітків. Примус учнів працювати на перервах є порушенням фундаментальних прав дітей, впевнені вчені.

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