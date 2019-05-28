Правильні відповіді ЗНО 2019: іспанська, німецька та французька мови

У вівторок, 28 травня, Український центр оцінювання якості освіти опублікував правильні відповіді на тестування з іноземних мов.

Зокрема, файл з достовірними відповідями на тести з іспанської мови можна завантажити за наступним посиланням.

Для тих, хто здавав французьку мову, відповіді на питання тестування розташовані тут.

Крім того, доступна таблиця з відповідями на тести з німецької мови.

Вже до 20 червня на персональних сторінках потенційних абітурієнтів оприлюднять офіційні результати ЗНО-2019 з відповідних предметів. Також розміщені схеми, за якими учасники тестів можуть визначити алгоритм нарахування балів за всі завдання.

До 30 травня будуть опубліковані схеми оцінювання спеціальних завдань.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилися правильні відповіді на тести з української мови та літератури.

Тим часом школярка закликала президента Володимира Зеленського виступити з ініціативою щодо скасування Зовнішнього незалежного оцінювання та посприяти зміні системи вступу абітурієнтів до вищих навчальних закладів.

Також в Харківській області застрелився 15-річний Ілля Заярної, син заступника мера міста Зміїв. Відомо, що раніше хлопець не здав тестування з української мови.

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