Правила ЗНО у 2021 році зміняться: розкрито нюанси

Український центр оцінювання якості освіти зараз розробляє завдання для зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2021 року.

Учням і батькам треба звернути увагу, що структура тестування зміниться, повідомила в ефірі ObozTV начальник відділу інформації та комунікації з громадськістю Центру Ірина Клименко.

Клименко нагадала, що у 2021 році стане обов'язковою державна підсумкова атестація.

"Тому учасники здаватимуть певний блок завдань, які є обов'язковими для отримання свідоцтва про повну загальну середню освіту. Незалежно від того, чи планують вони згодом обрати гуманітарні спеціальності, чи точні науки", — розповіла вона.

Зокрема чиновниця прокоментувала інформацію про обов'язкове тестування з математики.

"Це буде десь схоже, як зараз складають англійську мову. Коли не весь тест оцінюється для державної підсумкової атестації, а лише певна частина", — уточнила Клименко.

Таким чином, за її словами, з'явиться розподіл ЗНО та державної атестації, необхідної для отримання шкільного атестата.

"Навіщо гуманітарію математика, якщо він хоче бути журналістом? Але він закінчує школу, має отримати атестат, і відповідно показати той мінімум, який необхідний, в оцінці від 1 до 12", — констатувала вона.

Клименко також зазначила, що програма ЗНО 2020 року вже розміщена на сайті Центру. І сьогоднішні 10-класники можуть починати підготовку до тестування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, цього року ЗНО стартувало 21 травня з тестування із математики.

Обов'язковим предметом, як і в попередні роки, є українська мова та література, а також на вибір: історія України або математика. Третій предмет — на власний розсуд. Всього здавати можна 4 дисципліни.

Розклад тестування на ЗНО 2019:

21 травня — математика;

23 травня — українська мова та література;

27 травня — іспанська, німецька та французька мови;

28 травня — англійська мова;

30 травня — фізика;

4 червня — історія України;

6 червня — біологія;

11 червня — географія;

13 червня — хімія.

Результати оголосять з 14 по 25 червня. З 26 червня по 12 липня буде проведена додаткова сесія (результати до 18 липня).

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