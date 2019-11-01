Правила вступу до вишу для абітурієнтів з окупованих територій змінять: що потрібно знати

Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступати у виші України без складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це розповіла міністерка освіти і науки Ганна Новосад. За її словами, робота щодо доступності освіти здійснюється у постійній співпраці з іншими міністерствами та місцевими органами влади.

"Ми маємо багато цифр, які є надзвичайно важливими для розуміння того, що саме ми маємо робити. Наприклад, цифра 474 – це кілометри доріг у Донецькій та Луганській областях, які нам потрібно капітально відремонтувати для якісного підвезення дітей у школи, або 13 – стільки нам ще потрібно автобусів. Ще ми маємо цифру 4 тис 468 – стільки дітей з окупованих територій отримують українську шкільну освіту дистанційно. І зараз ми працюємо над нашою політикою щодо окупованих територій, поєднуючи ці дані з постійним зворотним зв’язком", – відзначила Новосад.

Також очільниця МОН звернулася до міжнародних організацій та закликала їх активніше підтримувати українську освіту для громадян, що проживають на окупованих територіях.

У МОН задумали змінити правила вступу до вишу для абітурієнтів з окупованих територій Українська правда.Життя

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міносвіти назвали нові умови прийому у виші.

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