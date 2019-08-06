Правила прийому на бюджет у виші України змінять: що відомо

У Міністерстві освіти і науки у 2020 році планують змінити умови прийому на бюджетну форму навчання. Таку заяву зробили в зв'язку з тим, що майже 13% абітурієнтів, рекомендованих для зарахування на бюджет, відмовилися від навчання.

Про це повідомила міністр освіти та науки Лілія Гриневич на пресконференції в Києві. За її словами, немає потреби подавати сім заяв в різні виші на бюджетні місця, пише УНІАН.

"Цього року рекомендації до зарахування на бюджет отримали 60 354 вступники. Вони вступали на базі 11-го класу повної загальної середньої освіти. Треба теж пам'ятати, що до цього обсягу державного замовлення треба додати ще 8850 місць, які були надані для навчання у вищих військових закладах", – сказала Гриневич.

За її словами, як висновок вступної кампанії у 2019 році, можна вважати, що у 2020 році Міносвіти внесе зміни до умов прийому. Міністр зазначила, що буде доцільно залишити лише п'ять можливих заявок на бюджет.

Цього року вступники на бакалавра чи наскрізного магістра могли подати на бюджетну форму навчання 7 заяв на 4 спеціальності.

Вступ-2019 Kolobok.ua

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