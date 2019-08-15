Правила нового українського правопису не введуть на ЗНО: у чому справа

Норми нового українського правопису не перевірятимуть впродовж найближчих п'яти років під час складання ЗНО, поки вони не стануть усталеною практикою навчання в навчальних закладах.

Про розповів в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Юрій Бойко, пише Прямий. За його словами, якщо під час виконання творчого завдання учасник тестування використовуватиме новий правопис, це помилкою не буде вважатись.

"Можна по-різному ставитись до нових норм, сприймати їх чи ні, але УЦОЯО запроваджує мораторій на їх використання впродовж найближчих п'яти років. Абітурієнти не будуть працювати в тестових зошитах із завданнями, які будуть спрямовані на перевірку володіння нормами тих змін у правописі, які нещодавно відбулися", – зазначив Бойко.

Тому завдань на кшталт "авдиторії" – "аудиторії, "етеру" – "ефіру" ближчих п'ять років на ЗНО не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названо регіони-лідери, куди найбільше вступило абітурієнтів з високими балами ЗНО.

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