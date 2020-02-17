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Повірив сину: на Херсонщині батько школяра побив невинного вчителя

1.1т
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На Херсонщині батько 10-річного учня побив вчителя Іванівського ліцею, тому що син поскаржився на погрози й образи з боку педагога.

Інцидент трапився у п'ятницю, 14 лютого. Зранку в шкільному автобусі хлопець слухав гучну музику, де була присутня нецензурна лексика. Вчитель зробив зауваження і вимагав вимкнути пісню, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на місцеве видання "Новий день".

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Школяр послухався, але зателефонував батькові й поскаржився, що вчитель "погрожував та образив його". Батько негайно примчав до школи. Розмова з фізруком закінчилася бійкою. Чоловік наніс 29-річному педагогу кілька ударів кулаками в голову. Постраждалий звернувся до правоохоронців. У нього пошкоджена повіка на оці та гематома на скроні.

"За фактом нанесення легких тілесних ушкоджень розпочали кримінальне провадження. Ми опитали і самого потерпілого, і водія автобуса, і декого з інших учасників поїздки. Жоден з них не підтвердив, що педагог ображав чи погрожував учневі. Зараз фізруку видали направлення на проходження судово-медичної експертизи, а долю злочинця вирішуватиме суд", – розповів начальник Іванівського відділення Національної поліції Ігор Кузьменко.

Повірив сину: на Херсонщині батько школяра побив невинного вчителя

Повірив сину: на Херсонщині батько школяра побив невинного вчителя

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії натовп школярів побив хлопчика.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Інциденти в школах
Місце
Україна Херсон
Теги
викладач скандал в школе конфлікт в школі
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