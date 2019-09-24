"Повбиваю і розірву!" У Кропивницькому дитина влаштувала терор у школі

Батьки учнів 3-Б класу школи №14 у Кропивницькому заявили, що не пустять своїх дітей до школи, поки з ними навчається агресивна однокласниця.

Школярі не відвідують навчальний заклад ще з 20 вересня, тому що бояться дівчинки. За словами батьків, вона б'є всіх дітей, навіть поводиться агресивно по відношенню до старших, пише Гречка (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Дівчинка неодноразово розпочинала бійку без причини. Коли мама потерпілої школярки Зухра Мамажонова запитала її, чому вона б'є дітей, та відповіла: "Я зараз вас усіх тут повбиваю і тебе розірву. Ви тут всі придурки".

"Дитина бере мене за кофту. Її почали відчіпляти. Але тут залітає її мама. Дитина плаче і починає розповідати, що це я її била, ображала, погрожувала", – розповіла Мамажанова.

Вчителька англійської мови Оксана Коваленко додала, що на уроках дівчинка не реагує на зауваження, малює котиків, шипить і гарчить. Через це навчальний процес у класі постійно зривається.

"В інклюзивному центрі, який надає повну підтримку дитині, аргументують, що це "особлива дитина". Проте інформації, яка б підтвердила цей статус, – немає. Довідки немає", – розповіла Наталя Щербакова, голова батьківського комітету.

Батьки учнів 3-Б класу Гречка

Батьки учнів 3-Б класу Гречка

Основна вимога батьків – перевести дівчинку до іншого класу, інакше далі не пускатимуть дітей на уроки. Деяких учнів навіть забирають в інші школи, бо бояться однокласницю. Проте директор навчального закладу повідомив, що підстав і повноважень змінити ситуацію немає.

На думку мами дівчинки Вікторії Соколової, вчитель навмисно цькує її доньку і налаштовує дітей проти неї.

Новини У російській школі вчитель разом із дітьми побили першокласника

"Працювали психологи і дали висновок, що діти налаштовані проти моєї дитини штучно. А доньку зі школи не забиратиму. Це моя принципова позиція. Це моє право, як мами", – повідомила Соколова.

Бійка Народна Правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, батьки з усіх регіонів України заявили про вимагання грошей.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!