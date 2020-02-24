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Посварилася з хлопцем: 20-річна студентка випала з вікна гуртожитка і загинула

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У Москві (Росія) 20-річна студентка Аліса Кузьміна випала з вікна дев'ятого поверху будівлі гуртожитку аграрного університету імені К.А. Тімірязєва.

За даними РЕН ТВ, перед падінням дівчина влаштувала погром у своїй кімнаті, де проживають ще двоє дівчат. Екстрені служби, які прибули на місце, не змогли їй допомогти, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Дівчина навчалася на 3-му курсі факультету туризму в Московському інституті фізкультури, напередодні посварилася зі своїм хлопцем", – повідомили в Telegram-каналі Mash.

Студентка Аліса Кузьміна

Студентка Аліса Кузьміна

Telegram-канал Mash

Слід зазначити, що в момент інциденту Кузьміна була одна. Слідчі встановлюють причини події.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Дніпрі 3 лютого в одній з житлових кімнат 1-го гуртожитку НТУ "Дніпровська Політехніка" обвалилася стеля. У момент інциденту в кімнаті знаходилися студенти.

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Автор
Ольга Веркалець Ольга Веркалець
Тема
Освіта за кордоном
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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