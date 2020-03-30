Директор школи №210 в Києві Дмитро Ламза виступив проти рішення Міносвіти навчатися влітку і запропонував чиновникам переїхати у червні з кондиціонованих кабінетів до звичайного класу.

Нагадаємо, т.в.о. міністра освіти Любомира Мандзій повідомила, що навчальний рік для школярів, окрім випускників, завершиться 1 липня. Як написав педагог на Facebook-сторінці, під час карантину учні сумлінно здобувають знання, тож немає потреби заганяти дітей у шкільні класи ще й влітку, пише Моя Школа OBOZREVATEL.

"Кожного року навчання закінчується в травні, і вже тоді діти задихаються, бо в класах температура повітря піднімається до 40 градусів. А що буде в червні, коли стовпчик термометра підніметься до 50?", – відзначив Ламза.

Пост директора школи про знущання МОН над дітьми вразив мережу

На його думку, держава не зможе забезпечити відповідні санітарні умови для того, щоб дітям було комфортно навчатись. Тому директор запропонував працівникам МОН переїхати у червні з кондиціонованих кабінетів до звичайної школи, де немає відповідних умов для навчання влітку.

"Попрацюєте в тих умовах, а потім будете вирішувати, чи є доцільним таке навчання", – додав Ламза.

Пост директора набрав понад 4 000 вподобань та 3 700 поширень. Користувачі соцмережі підтримували позицію педагога та наголошували на тому, що навчання влітку може викликати стрес у дітей.

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Також директор розповів своє бачення виходу з даної ситуації. Він наголосив на тому, що потрібно:

мотивувати вчителів на підвищення кваліфікації, щоб вони могли впроваджувати сучасні принципи онлайн-освіти;

організувати запис онлайн-уроків від зірок шоу-бізнесу та блогерів (з урахуванням сучасних тенденцій та інтересів підлітків);

долучити студентів вищих навчальних закладів до проведення онлайн-уроків для дітей на правах волонтерів або в рамках практичної роботи з педагогіки;

організувати онлайн-рекомендації провідних психологів та педагогів, лікарів та, можливо, відомих батьків щодо спілкування з дитиною та організації навчального процесу, розвитку та дозвілля в умовах тривалого карантину;

провести перемовини з мобільними операторами щодо впровадження спеціальних тарифних планів для вчителів та учнів на період дистанційної освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН повідомили, коли завершиться навчальний рік для студентів.

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