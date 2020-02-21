В одній зі шкіл міста Манчестер (Велика Британія) старшокласникам роздали брошури під назвою "101 спосіб показати людині, що ти її любиш, не займаючись з нею сексом".

Серед рекомендацій є "посмоктати пальці на ногах коханої людини", "покусати мочку вуха", "подарувати нижню білизну", "вивісити з літака банер з освідченням у коханні" і "зробити пропозицію", пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на UNILAD.co.uk (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Батько дев'ятикласниці Емми, коли уважно вивчив листівку, написав смс її хлопцю: "Ти пам'ятаєш, що пів року назад я тебе попередив, що все, що ти зробиш з моєї Еммою, я прийду і зроблю з тобою. Якщо ти прочитав цю брошуру, то будь впевнений, смоктати твої пальці я не буду".

Школярам порадили "посмоктати пальці на ногах" замість сексу Kennedy News and Media

Проте в брошурі наявні і класичні романтичні поради: подарувати шоколад, квіти, запросити на побачення і послухати разом музику. Слід зазначити, що список створювали батьки, вчителі і самі учні.

Способи показати людині, що ти її любиш, не займаючись з нею сексом Kennedy News and Media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії прибиральниця зайнялася сексом з двома вихованцями інтернату.

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