Не дали зарплату і почали погрожувати: як українці змушені працювати за копійки

У Тернопільській області вчителька сільської школи мало не поплатилася за те, що поскаржилася на невиплату заробітної плати. У сільраді запевняють, що жінку не покарали і нарікають на уряд, який нібито невчасно дає гроші. Детальніше про шкільну історію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Мало не поплатилися за скаргу

Вчителі школи невеликого села Нападівка на Тернопільщині мало не постраждали через те, що поскаржилися на гарячу лінію уряду на затримку заробітної плати.

Село Борсуки в Тернопільській області Вікіпедія

Як розповіла вчителька англійської мови Ірина Бородавчук, проблеми з зарплатою у вчителів шкіл, які відносяться до Борсуківської сільської громади, почалися одразу після утворення ОТГ. "Спочатку ми сподівалися, що це тимчасово, ситуація налагодиться. Але нічого не змінилося", – каже вчителька.

Напередодні Новорічних свят вчителі школи вирішили поскаржитися на гарячу лінію уряду, розповісти про свої проблеми. На перерві кілька викладачів набирали номер телефону, проте додзвонитися туди було складно.

Удача посміхнулася саме Ірині Бородавчук. Вона встигла розповісти про проблему. А також учительці математики Світлані Забуйській, яка встигла додзвонитися пізніше. Однак, як часто буває у чиновників, скаргу вчителів спустили спочатку в область, а звідти – в ту саму Борсуківську ОТГ.

Учитель англійської Ірина Бородавчук змогла додзвонитися на гарячу лінію уряду Facebook Ірини Бородавчук

Одразу і гроші знайшлися

Ірина Бородавчук на своїй сторінці в соціальній мережі навіть виклала фото розпорядження місцевої чиновниці, начальниці управління освіти ОТГ Олени Солониної з вимогою розібратися з непокірною вчителькою.

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Виявилося, що дзвінок Ірини зафіксований на першій хвилині початку уроку в 3-му класі. І це стало підставою для службового розслідування. Не затримку зарплати, а саме дзвінок учительки вирішили розслідувати сільські чиновники.

Начальниця управління освіти сільської громади наказала провести службове розслідування щодо вчительки Facebook Олени Солониної

Правда, є тільки один плюс у цій історії – в сільській громаді одразу ж знайшлися гроші на виплату заборгованості за зарплатою.

"Ми і так за копійки працюємо"

У самій ОТГ свою провину заперечують. "Службове розслідування нічим не закінчилося, ніхто нікого не карав. А затримка пов'язана з тим, що зарплати вчителям платять із держбюджету. Ось коли до нас надходить субвенція звідти, тоді і виплачуємо. А звідки нам взяти гроші? Місцевий бюджет виплачує тільки зарплату обслуговуючому персоналу школи", – пояснив юрист сільської громади Володимир Талабан.

Він запевнив, що у них була перевірка обласної служби Держпраці, яка жодних порушень із зарплатами не виявила.

Правда, сама Ірина Бородавчук розповіла нам, що вже зараз, у січні, їм знову затримали аванс. "Ніхто не був покараний і в результаті в січні нам знову затримали аванс. Таке відбувається тільки в нашому ОТГ. В інших школах учителям усе виплачують вчасно в кінці місяця. Але субвенція всім надходить в один час, чому ж у нас у Борсуках така ситуація?" – обурюється вчителька.

Facebook Ірини Бородавчук

Вона розповідає, що вчителі вже не раз зверталися до місцевих чиновників. І кожен раз там знаходяться нові відмовки: то помилка в бухгалтерії, то не встигли нарахувати гроші.

У самій школі вважають, що місцеві чиновники просто зводять рахунки з учителями за те, що вони не мовчать. "Ми і так працюємо за копійки. Але нам потрібно годувати сім'ї, діти теж ходять у школу, їх потрібно вчити й одягати. Для нас кілька днів затримки – це катастрофа. Це означає, що ми повинні економити на обіді дитини, щоб якось викрутитися, затримувати оплату комуналки", – розповіла одна зі вчителів цієї школи.

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