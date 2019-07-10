Популярний виш України залишився без бюджетних місць: що трапилось

Одеський національний медичний університет у 2019 році не отримає жодного місця за державним замовленням.

Як пише Освіта.ua, причиною такого рішення в Міністерстві охорони здоров'я називають відсутність "офіційного легітимного звернення" від закладу вищої освіти.

МОЗ вже передало Міністерству освіти пропозиції медичних університетів щодо обсягів державного замовлення в 2019 році. Йдеться про максимальну кількість місць, яку може забезпечити кожен заклад вищої освіти.

"На початку червня внаслідок сутичок біля Одеського національного медичного університету постраждали 28 людей. Пізніше в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомила, що Одеський національний медичний університет захоплений рейдерами, а заклад освіти саботує рішення Міністерства охорони здоров’я", – йдеться в повідомленні.

Як пише Odessitua, в університеті вже довгий час переважає неспокійна обстановка. Упродовж року студентам не виплачували вчасно стипендії, а співробітникам – зарплати.

Одеський національний медичний університет Укрінформ

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