Популярний виш України відреставрують за 400 тисяч доларів

США виділили 400 тисяч доларів на реставрацію Староакадемічного корпусу Києво-Могилянській академії, де міститься однокупольна Церква Благовіщення.
Грант Посольського фонду допоможе відновити знамениту пам’ятку української архітектури, спорудження якої замовив гетьман Іван Мазепа у 1703 році, пише пресслужба посольства США в Україні.
"Я збираюся стежити за ходом реставрації і приєднатись до тих багатьох відвідувачів, які прийдуть помилуватися цією дивовижною архітектурною спорудою", – наголосив Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор.
Зазначається, що серед відомих випускників Києво-Могилянської академії, які навчалися в Староакадемічному корпусі, є філософ Григорій Сковорода, архітектор Іван Григорович-Барський та композитор Артемій Ведель.
Староакадемічний корпус
IGotoWorld.com
"Це п’ятнадцятий проект, спрямований на збереження культурної спадщини в Україні, що його Сполучені Штати мають честь підтримувати. Це вияв нашої поваги до української культурної спадщини і внеску України у світову культуру", – сказав Тимчасовий повірений Тейлор.
Вільям Тейлор і Андрій Мелешевич
U.S. EMBASSY KYIV UKRAINE
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштуватиме реставрація Нотр-Даму.
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