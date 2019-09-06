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Популярний виш України відреставрують за 400 тисяч доларів

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США виділили 400 тисяч доларів на реставрацію Староакадемічного корпусу Києво-Могилянській академії, де міститься однокупольна Церква Благовіщення.

Грант Посольського фонду допоможе відновити знамениту пам’ятку української архітектури, спорудження якої замовив гетьман Іван Мазепа у 1703 році, пише пресслужба посольства США в Україні.

"Я збираюся стежити за ходом реставрації і приєднатись до тих багатьох відвідувачів, які прийдуть помилуватися цією дивовижною архітектурною спорудою", – наголосив Тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор.

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Зазначається, що серед відомих випускників Києво-Могилянської академії, які навчалися в Староакадемічному корпусі, є філософ Григорій Сковорода, архітектор Іван Григорович-Барський та композитор Артемій Ведель.

Староакадемічний корпус

Староакадемічний корпус

IGotoWorld.com

"Це п’ятнадцятий проект, спрямований на збереження культурної спадщини в Україні, що його Сполучені Штати мають честь підтримувати. Це вияв нашої поваги до української культурної спадщини і внеску України у світову культуру", – сказав Тимчасовий повірений Тейлор.

Вільям Тейлор і Андрій Мелешевич

Вільям Тейлор і Андрій Мелешевич

U.S. EMBASSY KYIV UKRAINE

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, скільки коштуватиме реставрація Нотр-Даму.

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Тема
Освіта в Україні
Місце
Україна Київ
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