Популярний співак став студентом харківського вишу: що відомо

Співак Сергій Пархоменко, відомий як репер Серьога та виконавець Поліграф ШарікOFF, буде навчатись в Харківському національному аерокосмічному університеті "ХАІ".

13 серпня артист подав документи на факультет літакобудування і повідомив про це в Instagram. Він виклав фото у мережу і підписав "Вчитися, вчитися і ще раз вчитися. Поліграф – студент ХАІ", пише Страна.ua (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

В університеті інформацію про те, що Сергій Пархоменко подав документи, підтвердили.

"Я вирішив вступати в ХАІ, оскільки це найкращий авіаційний інститут. Авіація – це закритий вузькоспеціалізований клуб для талановитих і геніальних людей. Я вже зараз займаюся авіацією. Більше подробиць ви дізнаєтеся пізніше в моїх блогах", – розповів співак.

Зазначається, що музикант став студентом заочного відділення.

Сергій Пархоменко з приймальною комісією ХАІ Facebook Харьков City

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські університети потрапили до світового топу.

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