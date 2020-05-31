Поняття про Всесвіт

Всесвіт містить все, що існує: Землю, планети, зірки, космос і галактики. Сюди входить вся матерія, енергія і навіть час. Вчені вважають, що Всесвіт почався 13-14 мільярдів років тому з початком масштабного вибуху під назвою Великий вибух.

Проте ніхто точно не знає, наскільки великий Всесвіт. Він може бути нескінченним. Однак вчені вимірюють розміри Всесвіту за тим, що вони можуть бачити. Вони називають це "видимим Всесвітом". Отож, видимий Всесвіт складає близько 93 мільярдів світлових років.

Однією з цікавих речей про Всесвіт є те, що він наразі розширюється. Він постійно зростає і збільшується. Вчені вважають, що край Всесвіту розширюється швидше, ніж швидкість світла. А детальніше про вимірювання швидкості світла ви зможете прочитати в підручнику з фізики за 11 клас В.Г. Бар’яхтяра.

Будова Всесвіту

Земля здається нам досить великою, але це насправді крихітна частина Всесвіту. Сонце має масу в 330 000 разів більшу від Землі. Це лише одна зірка в галактиці Чумацький Шлях. Натомість вчені вважають, що у Всесвіті є понад 170 мільярдів галактик.

Однак більша частина Всесвіту – це те, що ми вважаємо порожнім простором (войди). Усі атоми разом складають лише близько чотирьох відсотків Всесвіту. Більшість складається з того, що вчені називають темною матерією та темною енергією.

Також Всесвіт складається з галактичних ниток, які можна розбити на надскупчення, скупчення, групи галактик, а потім – і на галактики. Галактика складається із зір, зоряних скупчень, зоряних систем, міжзоряного пилу та газу. До складу зоряних скупчень можуть входити планети, супутники, астероїди, метеороїди, комети та космічний пил.

Галактичні нитки – це космічні структури у формі ниток з галактики, що лежать між великими порожнечами. Їхня довжина може становити 150-250 мільйонів світлових років.

Надскупчення галактик – фізично пов’язані сплющені угрупування скупчень та груп галактик. Скупчення галактик – гравітаційно пов’язані системи галактик. Групи галактик – це гравітаційно пов’язані об’єднання до ста галактик.

Стовпи творіння – величезні стовпи пилу й газу Вікіпедія

Темна матерія та темна енергія

Темна матерія – її неможливо побачити з будь-якого типу інструмента, який ми маємо сьогодні. Близько 27% Всесвіту складається з темної матерії. Вона не випускає електромагнітного випромінювання і не взаємодіє з ним.

Темна енергія – це те, що заповнює весь простір. Виявляється, що порожнина – це і є насправді темна енергія. Теорія темної енергії допомагає вченим пояснити, чому Всесвіт розширюється. Близько 68% Всесвіту – це темна енергія.

Цікаві факти про Всесвіт:

Віддалені галактики постійно рухаються все далі і далі від нас, коли Всесвіт розширюється.

Кожна галактика у Всесвіті віддаляється від іншої галактики. Немає центру Всесвіту.

Альберт Ейнштейн сказав, що форма Всесвіту була відкритою, закритою або плоскою. Сьогодні багато вчених думають, що Всесвіт плоский.

Великі порожні простори у Всесвіті називаються порожнечами.

Найпоширеніший елемент у Всесвіті – водень, а другий – гелій.

Якщо вам цікаво було дізнатися про Всесвіт, пропонуємо також ознайомитися з інформацією про тіла, речовини та явища, що навколо нас. Ви зможете це прочитати в підручнику з природознавства за 5 клас О.Г. Ярошенко.