Понад 100 дітей та немовлят: у школі США знайшли кладовище

На території школи King High School в місті Тампа (штат Флорида, США) виявили частину Ріджвудського кладовища зі 145 похованнями.

Завдяки георадару поховання були віднайдені на глибині від одного до півтора метра. Останній похорон там відбувся приблизно 75 років тому, пише Моя Школа OBOZREVATEL з посиланням на Tampa Bay Times (щоб переглянути фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Місцевість почали вивчати після того, як з'явилася інформація про поховання в цьому районі членів афроамериканської громади", – йдеться в повідомленні.

Карта ймовірних поховань Скріншот

У США в школі знайшли кладовище Скріншот

Багато хто з похованих – немовлята і маленькі діти, тому всі могили поки не можуть віднайти. Всього повинно бути поховано більш ніж 230 людей.

Планується зруйнувати майстерню школи, яка, можливо, була побудована на могилах. Також вирішується питання, чи залишати землю у володінні навчального закладу.

Карта ймовірних поховань fox13news.com

Школа і Ріджвудське кладовище von.gov.ng

Знайшли поховання завдяки георадару Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше під Житомиром знайшли братську могилу солдатів.

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