Понад 1 млн дітей! Гройсман похвалився успіхами реформи НУШ

З нового навчального року 2019-2020, 1 вересня, за стандартами Нової української школи (НУШ) навчатиметься 1 млн дітей.
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на Facebook-сторінці. За його словами, у розвиток Нової української школи було інвестовано 7 млрд грн.
"Минулого вересня уряд Гройсмана дав старт реформі Нової української школи. Близько 500 тисяч першачків почали навчання за новими стандартами, у нових класах, за новими підручниками. Цього року навчатися у НУШ буде вже понад 1 млн дітей", – розповів Гройсман.
Зазначається, що вже 105 тисяч вчителів підвищили свою кваліфікацію.
Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, які райони Києва готові приймати першокласників.
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