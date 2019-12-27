Померла у басейні: у Росії трапилася фатальна НП зі школяркою

У Воскресенську (Росія) 17-річна школярка померла в басейні місцевого палацу водного спорту "Дельфін" у свій день народження.

Як повідомив "Московский комсомолец", дівчина здавала норми ГТО (фізкультурно-спортивний комплекс "Готовий до праці і оборони"), пише Моя Школа OBOZREVATEL.

Школярка увійшла у воду, але за кілька секунд після запливу її скрутило. Вона почала захлинатися. Тренер витягнув її на поверхню і почав робити штучне дихання.

Дівчину відвезли до лікарні, але вона не приходила до тями і за годину померла. Медики наголосили, що смерть настала від серцевої патології.

"Не знаю що й думати. У неї зі здоров'ям завжди було все гаразд. Вона п'ять років професійно займалася легкою атлетикою. У цей день ввечері ми мали святкувати її сімнадцятиріччя. Приготували плов і запросили за стіл близьких людей. А вийшло все інакше", – розповів батько загиблої.

Померла у басейні: у Росії трапилася НП зі школяркою dyvys.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Росії школяр ледве не помер, рятуючи кошеня.

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